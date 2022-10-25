Родителям сказали, что они "задерживаются на отдых на неопределенный срок".

Российские захватчики не возвращают родителям детей, которых вывезли в детские лагеря в Российской Федерации.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

Некоторые украинцы, которые остались на временно оккупированных территориях, отправили своих детей в лагеря в Краснодарском крае.

Видео дня

"Однако впоследствии в регионе оккупанты ввели так называемое "военное положение", а с ним и объявили об "эвакуации", а фактически депортации местного населения", - говорится в сообщении.

Сейчас россияне заявили, что дети "задерживаются на отдых на неопределенный срок" и приказали передать им теплые вещи. Кроме того, маленьких украинцев отправили в российские школы для дальнейшей русификации.

"Фактически дети сейчас являются заложниками оккупантов. С помощью которых россияне хотят вывезти в РФ родителей детей, то есть депортировать местных", - отмечают в "Сопротивлении".

Россия похищает детей

Как сообщал УНИАН, Россия депортировала с оккупированных территорий Украины более 1 млн 600 тысяч человек.

По данным заместителя председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павла Сушко, по состоянию на 1 сентября в Россию незаконно вывезли по меньшей мере 557 тысяч украинских детей.

В американском Институте изучения войны сообщали, что Россия отдает украинских детей на усыновление в российские семьи.

Кроме того, по данным Министерства иностранных дел Украины, на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья людям угрожали отправкой детей в интернаты.

Вас также могут заинтересовать новости: