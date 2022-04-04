Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии", - отметил мэр.
Россия применяла в Украине запрещены кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области. ООН получила и другие подтверждения использования Россией кассетных бомб в Украине.
Ранее сегодня Сенкевич сообщил, что российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу.
В течение суток обстрелы раздавались по всей Николаевской области, в частности по облцентру и Очакову.
По словам главы ОВА Виталия Кима, в результате обстрелов восемь человек погибли и десятки были ранены.
Как извещалось, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.
Кроме того, 3 апреля около 22:20 российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны обстреляли Тернопольщину. В результате серьезно поврежден один из стратегических объектов. Сразу после обстрела рядом с местом взрыва был замечен дрон. Жертв и пострадавших в результате удара нет.