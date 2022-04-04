Ранее сегодня Сенкевич сообщил, что российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу.

Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии", - отметил мэр.

Россия применяла в Украине запрещены кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области. ООН получила и другие подтверждения использования Россией кассетных бомб в Украине.

Ранее сегодня Сенкевич сообщил, что российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу.

В течение суток обстрелы раздавались по всей Николаевской области, в частности по облцентру и Очакову.

По словам главы ОВА Виталия Кима, в результате обстрелов восемь человек погибли и десятки были ранены.

Как извещалось, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

Кроме того, 3 апреля около 22:20 российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны обстреляли Тернопольщину. В результате серьезно поврежден один из стратегических объектов. Сразу после обстрела рядом с местом взрыва был замечен дрон. Жертв и пострадавших в результате удара нет.

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