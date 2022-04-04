Волонтеры погибли в результате вражеского обстрела, заявили в Луганской областной военной администрации.

Во время минометного обстрела в Новодружеске Луганской области, погибли волонтеры Ольга Курьерова и Юрий Жабин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Ежедневно, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и обеспечивали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина... госпожа Ольга спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города", - написал он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Новодружеск.

31 марта стало известно, что под Черниговом российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами, погиб один человек, а еще четверо - ранены.

Позже выяснилось, что возле Чернигова погибла студентка второго курса НПУ имени М.П. Драгоманова.

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