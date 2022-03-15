Российская артиллерия повредила ряд зданий.

Офис Генерального прокурора начал расследование гибели 10 человек в результате очередного обстрела Чернигова.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Генпрокурора.

14 марта российские оккупанты вновь обстреляли жилые дома и инфраструктуру города. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек.

Тяжелая артиллерия вооруженных сил РФ повредила здание Национального университета "Черниговский Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и четыре транспортных средства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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