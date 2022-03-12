Гостиница - одна из визитных карточек города.

В Чернигове российские войска ударили по гостинице "Украина".

Об этом ночью 12 марта написал научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Сергей Шумило на своей странице в Facebook.

"В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города. Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома... Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1 300 лет. Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до ее появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и зарослей, которые были дикой окраиной некогда величественного Черниговского княжества", - говорится в сообщении.

Шумило призвал распространять информацию о "мирных спецоперации" российских оккупантов, чтобы мир знал правду.

"Все эти преступления должны стать показаниями для международного трибунала в Гааге над русскими фашистами и лично недофюрером Путиным", - подытожил он.

Ранее УНИАН рассказывал, какая ситуация сложилась на фронте в Украине по состоянию на 11 марта. В частности, российские войска осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов на территории Беларуси. А стратегические бомбардировщики РФ выпустили крылатые ракеты по объектам в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске.

Ракетами в Луцке Россия убила 4 человек, 6 ранила и полностью уничтожила аэродром.

Украинские военные вчера сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и поразили еще пять воздушных целей, в частности, четыре вертолета оккупантов.

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