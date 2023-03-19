Поездка Путина в Мариуполь не была спонтанной, на чем настаивает Кремль.

Решение Кремля устроить визит Владимира Путина в Мариуполь именно ночью объясняется соображениями в сфере безопасности и пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Как и положено вору, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, темнота позволяет ему выделить то, что он хочет показать", – заявили военные.

Также отмечается, что ночью службе охраны проще оградить Путина от незапланированных встреч с немногочисленными жителями города, пережившими российские бомбардировки.

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Визит Путина в Мариуполь

Утром в воскресенье российские СМИ сообщили о ночном визите Владимира Путина в Мариуполь. Утверждается, что он прилетел в город на вертолете, а после пересел за руль автомобиля и прокатился по улицам, осматривая город.

Российская пропаганда также показала "радостную встречу" мариупольцев с российским диктатором. Позднее участники встречи были опознаны. Ими оказались мариупольские мародеры и любители "русского мира".

В Офисе президента Украины, комментируя визит Путина в Мариуполь, отметили, что преступников всегда тянет на место преступления.

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