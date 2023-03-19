Решение Кремля устроить визит Владимира Путина в Мариуполь именно ночью объясняется соображениями в сфере безопасности и пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Как и положено вору, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, темнота позволяет ему выделить то, что он хочет показать", – заявили военные.
Также отмечается, что ночью службе охраны проще оградить Путина от незапланированных встреч с немногочисленными жителями города, пережившими российские бомбардировки.
Визит Путина в Мариуполь
Утром в воскресенье российские СМИ сообщили о ночном визите Владимира Путина в Мариуполь. Утверждается, что он прилетел в город на вертолете, а после пересел за руль автомобиля и прокатился по улицам, осматривая город.
Российская пропаганда также показала "радостную встречу" мариупольцев с российским диктатором. Позднее участники встречи были опознаны. Ими оказались мариупольские мародеры и любители "русского мира".
В Офисе президента Украины, комментируя визит Путина в Мариуполь, отметили, что преступников всегда тянет на место преступления.