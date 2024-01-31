Согедня не было обмена тех защитников, которые должны были быть возвращены в Украину из плена 24 января, когда была авария самолета Ил-76.

Людей, которые были в предварительном списке на обмен, но не состоялся из-за крушения самолета Ил-76, во время этого обмена не вернули. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Голос Америки".

Он напомнил, что этот обмен должен был состояться 24 января.

РФ утверждает, что украинские бойцы погибли при падении самолета, однако подтвердить эту информацию до сих пор не удалось.

Видео дня

Обмен пленными в день падения Ил-76

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на 24 января планировался обмен пленными, который не состоялся.

После падения 24 января в Белгородской области РФ военного транспортного самолета Ил-76 в Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

В украинской разведке отмечали, что не имеют пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто и что именно было на борту российского самолета.

В разведке отмечали, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76, упавшего в Белгородской области 24 января.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит. При этом, заметил он, реакция и действия России были провокативными, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом, и РФ не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ряд сомнительных деталей в заявлениях РФ, в частности, россияне "не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину".

Глава РФ Владимир Путин отреагировал на падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 лишь спустя двое суток после инцидента. Он повторил ранее озвученные в РФ утверждения, что самолет сбила Украина и что на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

Вас также могут заинтересовать новости: