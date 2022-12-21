Проблема в отсутствии навыков и командовании младшего звена.

Российские оккупанты, вероятно, закрепились в восточных промышленных районах Бахмута и временами выдвигаются в жилые кварталы. Однако уличные бои не подходят для наемников ЧВК "Вагнера" и мобилизованных военнослужащих РФ. Для эффективного ведения таких сражений нужен высокий уровень навыков и качественное командование младшего звена. А с этим у оккупантов наблюдаются проблемы.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине. Специалисты считают, что рашисты смогли немного продвинуться в восточных окраинах Бахмута. Они закрепились в промышленном районе и совершают вылазки в жилые кварталы. При этом основная линия фронта проходит в поле вокруг восточных подступов к городу.

"С момента продвижения российских войск в Лисичанске и Северодонецке в июле 2022 года в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах. Поскольку для уличных боев требуется высококвалифицированная пехота с отличным руководством младшего звена, этот тип боя вряд ли подойдет плохо обученным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", — подытожили в британской разведке.

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Военная ситуация в Бахмуте: последняя информация

В вечернем выступлении 19 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что город превратился в самую "горячую" точку на линии фронта.

Ранее в британской разведке рассказали, какую тактику используют "вагнеровцы" в Бахмуте. Боевикам выдается смартфон или планшет со спутниковыми снимками и целью боевого задания. При этом командиры получают все данные с помощью дронов, а сами сидят в укрытиях. Наемникам нередко приказывают двигаться по определенному маршруту. Отклонение наказывается расстрелом.

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко 19 декабря сообщил, что у рашистов под Бахмутом нет ни тактического, ни стратегического успеха. Все вражеские попытки прорвать оборону украинских защитников не имеют успеха.

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