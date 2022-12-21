Эксперты считают, что президент Украины разрушил информационную кампанию Кремля.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвала информационную кампанию Кремля, демонстрирующую диктатора Владимира Путина, как непосредственного участника войны.

К таким выводам пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете. Эксперты отметили, что в последнее время Путин пытается уменьшить градус критики Министерства обороны РФ и своей деятельности. Он выступает на публике с заявлениями о различных начинаниях, направленных на улучшения военных усилий.

Кремлевский диктатор провел церемонию награждения гауляйтеров и пропагандистов, чтобы показать себя в роли лидера, вовлеченного в войну. Путин хочет выставить себя в положительном свете и отвести вину за неудачи оккупационного войска в Украине. Однако появление президента Украины на передовой подорвало эту информационную кампанию.

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"Решение Путина наградить членов своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского вблизи линии фронта в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистов. Бывший командир российских боевиков и критический голос в российском информационном пространстве Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает "своих героев в Кремле", но не российских и прокси-военнослужащих, которые участвуют в боях на передовой", — написали в ISW.

Другие военные российские блогеры тоже выступили с определенной критикой. Один из них напомнил, что Путин не посещал временно захваченные украинские территории, а второй предположил, мол, рашистам приказали прекратить огонь на время поездки президента Украины.

"Визит Зеленского в Бахмут подорвал усилия Путина утвердиться в качестве главнокомандующего военного времени и превратил собственную информационную операцию Путина в позор даже в части провоенного российского информационного пространства", — подытожили эксперты.

Зеленский в Бахмуте: основная информация

Президент посетил город 20 декабря в первой половине дня. Он встретился и пообщался с военными, а также вручил награды доблестным украинским защитникам.

Зеленский заявил, что приехал в Бахмут, так как "украинские защитники рискуют своей жизнью ради людей, поэтому чтобы поддержать и их, тоже нужно чем-то рисковать".

Город сейчас остается самой горячей точкой на линии фронта. Это подтверждал сам президент в обращении к народу Украины 19 декабря.

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