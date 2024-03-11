Пока что информации о пострадавших не поступало.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ночную атаку российских оккупантов по Одесской области, отметив, что в последнее время враг "выбирает именно такую тактику". Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Одесской области и об этой ночи для юга Украины.

"Враг пытался осуществить максимально мощный удар по конкретному региону. И это была снова Одесская область. Сконцентрировано, в течение 1,5 часа атаковали дроны из акватории Черного моря. Пытались прокладывать себе маршруты, опять таки, по жилым кварталам, промышленным кварталам", - рассказала Гуменюк.

Так, добавила она, дроны совершали очень много маневров среди жилой застройки. Пресс-секретарь подчеркнула, что "в последнее время именно такую тактику враг выбирает, терроризируя мирное население".

Видео дня

"В Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект, пострадали административные здания. Но пока информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, будем надеяться, что так и будет", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что пожар, который возник в результате атаки, был оперативно ликвидирован. "В большинстве случаев - это достаточно локальное поражение, оно не несет мощной угрозы для других людей", - добавила спикер.

Россия ударила по Одесской области дронами - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 11 марта, российские оккупанты нанесли массированный удар дронами по Одесской области. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО.

Так, в результате боевой работы, которая длилась 1,5 часа, 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" были сбиты в небе Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: