Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

Ночью российская армия нанесла массированный удар дронами по Одесской области.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, вновь произошла ночная массированная дроновая атака по Одесской области. На этот раз враг отсрочил ее на вторую половину ночи.

"Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали мощные волны "шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО. Десять барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесской области", - рассказали в ВСУ.

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К сожалению, не удалось избежать попаданий. В частности, в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, начался пожар. В Силах обороны уверяют, что пламя удалось оперативно укротить. Ударной волной выбиты стекла частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Атака на Одесскую область

Как сообщал УНИАН, ночью 10 марта вооруженные силы РФ совершили атаку БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Враг попал в промышленный объект в Одесском районе. Повреждены складские помещения и спецтехника.

Также произошло попадание на открытой территории Николаевской области - дрон-камикадзе повредил ЛЭП.

В общем, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 марта, запустили по украинской территории 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударили по нашей земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

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