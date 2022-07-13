Необходимо накопить четыре миллиона злотых.

В Польше стартовал сбор средств на двадцать дронов-камикадзе Warmate для Вооруженных сил Украины. Для закупки техники необходимо четыре миллиона злотых.

Деньги можно пожертвовать на площадке Pomogam. На момент написания новости было отправлено 29 525 злотых от 309 человек. Сбор денег инициировали Ярослав Стеркович из Кракова и Матеуш Качиньский из Белостока.

В описании кампании сказано, что организационные вопросы возьмет на себя производитель Warmate — WB Electronics. Польская фирма позаботится о контрактах, транспортировке и передаче оборудования представителям ВСУ.

"Польские беспилотники присутствовали [на поле боя] с начала российского вторжения и получили положительные отзывы. Мы надеемся, что наша небольшая акция сделает что-то хорошее для Украины и продемонстрирует, что мы производим в стране беспилотники мирового класса", — написали авторы кампании.

Напомним, это не первый сбор средств на технику для ВСУ в Польше. В конце июня жители страны начали отправлять деньги на Bayraktar. Для приобретения беспилотника планируется накопить 22,5 миллиона злотых. На текущий момент поляки пожертвовали чуть больше половины от этой суммы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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