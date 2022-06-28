Сбор средств продлится 30 дней, необходимо собрать 4,5 миллиона злотых.

В Польше запустили сбор средств на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ.

Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский.

"Литовцы мгновенно собрали средства, и компания, которая производит Bayraktar, решила подарить один Украине, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же повторилось со следующими тремя! Теперь настала наша очередь", - написал он.

Сбор средств продлится 30 дней. Необходимо собрать 4,5 миллиона злотых (уже собрали 49 тысяч злотых).

Ранее литовцы собрали почти €6 миллионов, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. Тогда производитель беспилотников Baykar решил отдать его ВСУ бесплатно.

24 июня волонтер Сергей Притула сообщил, что за три дня украинцы через пожертвования собрали 600 миллионов гривен, чтобы купить четыре беспилотники Bayraktar. После этого компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что с 24 февраля Украина получила до 50 беспилотников Bayraktar TB2. В июле ВСУ ожидают еще несколько TB2, а впоследствии еще десятки.

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