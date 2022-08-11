Среди женщин-военнопленных есть медики и пограничницы.

Более 130 женщин-военных ВСУ с мариупольского завода "Азовсталь"в настоящее время находятся в российском плену.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"У нас с "Азовстали" 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку "Азов", среди них военные медики, среди них есть пограничницы, среди них – 36-я бригада морпехов, среди них – нацгвардейцы, среди них есть Вооруженные силы и другие формирования", - уточнила она.

Верещук подчеркнула, что Украина будет прилагать усилия для их освобождения и попросила обратить внимание мирового сообщества на несоответствующие действия России по обращению с военнопленными.

Напомним, 16-20 мая состоялся выход защитников Мариуполя из "Азовстали" на подконтрольную россиянам территорию. По утверждению российской стороны, с завода вышли 2439 бойцов. Представители "Красного креста" зарегистрировали украинских защитников как военнопленных.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Красном Кресте сделали циничное заявление относительно судьбы защитников"Азовстали". Там заявили, что не гарантировали безопасность украинских военнопленных, которые выходили с завода.

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