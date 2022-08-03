Техническое задание для миссии находится в стадии подготовки.

ООН начнет расследование нападения на колонию в Еленовке, в результате которого погибли десятки военнопленных.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что запустит миссию по установлению фактов после того, как Россия и Украина запросят расследование.

Он сказал, что техническое задание для миссии, для которой потребуется согласие России и Украины, находится в стадии подготовки.

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

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