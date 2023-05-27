У Зеленского подчеркнули, что "требования России" устами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Для прекращения захватнической войны, которую Россия развязала против Украины, реалистичными являются только встречные условия Украины, а не фантазии российского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

В частности, Подоляк отметил, что "требования России" устами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

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Он подчеркнул, что реалистичны только "встречные условия Украины", к которым относятся:

немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины;

окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;

выдача военных преступников и авторов войны;

закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ;

сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности);

международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ;

юридически зафиксирована программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подчеркнул, что никаких переговоров с РФ не будет, пока российские захватнические войска не будут выведены с территории Украины.

"Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ", - подчеркнул Ермак.

Завершение войны: новые требования РФ

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел России выдали "требования" для завершения преступной войны против Украины.

В частности, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС, признает русский язык государственным, ВСУ прекратят защищать Украину, а поставки западного вооружения прекратятся.

Несмотря на то, что Россия уже не впервые придумывает "условия" для завершения войны, Украина свою позицию сформировала четко. В частности, недавно ее озвучил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, война в Украине завершится возвращением до границ 1991 года, и эта задача вполне достижима.

Между тем, 97% украинцев верят в победу в войне, которую развязала Российская Федерация. Согласно результатам соцопроса, 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

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