Во время мероприятия обсудили предложенную концепцию заключения международного договора с государствами-партнерами о создании механизма возмещения убытков

Во исполнение поручения Президента Украины руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел координационное совещание, посвященное вопросам внедрения международно-правовых механизмов возмещения вреда, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии России.

В частности, во время мероприятия обсудили предложенную концепцию заключения международного договора с государствами-партнерами о создании механизма возмещения убытков, причиненных Россией. Такой путь позволит приблизить решение вопроса ответственности РФ за агрессию на территории Украины и компенсировать убытки.

Учитывая поведение России в части выполнения ею международных обязательств отдельные страны уже решают вопрос ограничения суверенного иммунитета России, а задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и причиненными убытками.

"Это глобальная работа, которую будет осуществлять много людей. Поэтому хотелось бы, чтобы Офис Президента обеспечил эффективную координацию этой работы", – подчеркнул Андрей Ермак.

"Задача каждого из касающихся этого процесса с украинской стороны-обеспечить быстрое и понятное взаимодействие со странами-партнерами. А одна из ключевых целей – обеспечить доверие международных партнеров к этому процессу", – добавил он.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма отметил, что проанализированный международный опыт свидетельствует, что ярких успешных прецедентов и отработанных глобальных механизмов не существует, поэтому для взыскания репараций и компенсаций придется многое делать впервые.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов отметил, что сейчас весь цивилизованный мир на стороне нашей страны, и настроения в контексте возможности создания прецедентов относительно механизмов конфискации более чем оптимистичны.

"Отдельные страны уже приняли законы, которые позволяют украинским физическим лицам обращаться в их национальные суды. А некоторые страны ждут именно от нас практических шагов и механизмов, чтобы потом для себя, на уровне своих законов формализовать согласованный компенсационный механизм", – сказал он.

Советник министра юстиции Ирина Мудрая пояснила, что рассмотрение соответствующих дел в Европейском суде по правам человека может длиться несколько лет, выполнение решений такого суда не является автоматическим и может происходить только через согласие другой стороны.

Достаточно проблематичным является и обращение в Международный суд ООН, поскольку он может установить ответственность России, но не компенсацию нанесенного ущерба.

"Другие судебные механизмы, такие как инвестиционные арбитражи или обычные судебные процессы, тоже являются осложненными из-за таких вопросов, как суверенный иммунитет Российской Федерации, иммунитет, который имеют активы РФ. А по частным активам также есть проблемы из – за права частной собственности", - рассказала она.

По результатам координационного совещания принято решение о создании на уровне Офиса Президента рабочей группы, в которую войдут представители правительства, международные юридические советники, дипломаты и эксперты.

Андрей Ермак предложил как можно быстрее определиться с персональным составом этой координационной рабочей группы и начать работать.

Напомним, Ермак рассказал, что предусматривает подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины.

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