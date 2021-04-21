Советник руководителя Офиса президента считает, что Зеленский избрал единственно правильный путь, предложив встречу Путину на украинском Донбассе.

Российская Федерация воинственной риторикой и демонстративной переброской крупных воинских формирований сама же разрушила один из ключевых мифов собственной пропаганды – что якобы имеет хоть какой-то смысл вести переговоры с представителями временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российская сторона годами настаивала на том, что якобы война на востоке Украины может быть остановлена, если провести переговоры с «представителями» Донецка и Луганска.

«Однако подобная риторика уже никого не может ввести в заблуждение. Прекрасно известно, что у формальных «лидеров» непризнанных анклавов нет ни малейшей операционной самостоятельности. И уж тем более, они не в состоянии своим решением существенно уменьшить концентрацию российских войск, расположившихся вдоль наших границ», - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что вовсе не Донецк и Луганск способны снизить агрессивность пропаганды в федеральных российских СМИ. Все это - абсолютная и безусловная прерогатива только Москвы.

«Более того, собственной воинственной риторикой и демонстративной переброской крупных воинских формирований Россия сама же разрушила один из ключевых мифов собственной пропаганды – что якобы имеет хоть какой-то смысл вести переговоры с представителями ОРДЛО. Все это не имеет смысла»», - добавил он.

Советник руководителя Офиса президента считает, что Зеленский избрал единственно правильный путь, предложив встречу Путину на украинском Донбассе, потому что лидер России и является тем единоличным субъектом, который в состоянии снизить напряжение в нашей части Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном 20 апреля поздно вечером, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где продолжается война.

Стягивание войск РФ к границам Украины: что известно

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Константин Гончаров