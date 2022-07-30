В организации заявили, что "шокированы" видеороликом.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отреагировали на видео с пытками и убийством украинского военного.

Об этом говорится в заметке на странице миссии в Facebook.

В заметке, в частности отмечается, что пытки военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях (hors de combat), и казни без надлежащего судебного разбирательства - это военные преступления.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показано избиение, кастрацию и убийство пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины мужчиной, который является, вероятно, членом Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео видно, как замученному военнослужащему стреляют в голову, а его тело тащат в ров. В случае подтверждения эти действия будут квалифицированы как военные преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это лишь последнее из серии видео, на которых задокументированы "пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, не принимающих участие в боевых действиях (hors de combat), совершаемые воюющими сторонами".

Напомним, Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео с пыткой украинского военнопленного (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.

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