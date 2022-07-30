Ранее в сети появилось видео с пытками украинского военнопленного.

Генеральный прокурор Андрей Костин отмечает, что российские оккупанты, которые причастны к зверствам над украинскими военными, будут установлены и привлечены к ответственности.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.

"Сверхжесткие зверства стали визитной карточкой российской армии. Пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными является одним из самых распространенных видов военных преступлений, которые совершают российские военные на нашей земле", - подчеркнул Костин.

Генпрокурор отметил, что расследование этой категории преступлений является одним из основных приоритетов Офиса генерального прокурора.

"Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели жестокое обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - подчеркнул Костин.

Он сообщил, что по его поручению прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, немедленно начали досудебное расследование.

В частности, расследование будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"Параллельно прокурорами были направлены срочные запросы в Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, даны соответствующие поручения оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц", - заявил Костин.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео с пыткой украинского военнопленного (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.

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