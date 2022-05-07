Мобилизованные вынуждены будут участвовать в войне против Украины.

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии.

Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас продолжается 15 призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Мобилизованные, которые преимущественно являются украинскими гражданами, будут вынуждены участвовать в войне против Украины", - подчеркнула она.

Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационной державе запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Ранее эксперты считали, что российский диктатор Путин вряд пойдет на объявление 9 мая о начале в РФ всеобщей мобилизации. Допускают объявление мобилизации в приграничных с Украиной районах РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: