Утром также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Таврийске.

Во временно оккупированном Херсоне горит вражеский склад и зона размещения российских войск.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В Херсоне взрывы. Горит еще один состав оккупантов и зона размещения российских войск. Подробности позже – отметил он.

Утром также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Таврийске на Херсонщине.

Вместе с тем, по информации Гончаренко, в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение, но он выжил.

Россияне в Херсоне усиливают блокпосты и готовятся к уличным боя

Об этом накануне заявил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. Говоря о подготовке русских к уличным боям, он выразил надежду, что их удастся выбить без боя.

Как писал УНИАН, 8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. В течение последних дней появились также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

10 июля стало известно, что более ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены во время атаки ВСУ по вражескому составу в Новой Каховке.

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