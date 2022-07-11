Глава ОВА поблагодарил херсонских партизанов за качественную работу.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пригрозил оккупировавшим Херсон российским военным: чем дальше, тем больше будет гореть складов боеприпасов и вражеских командных пунктов.

Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении 11 июля.

"Видите последние новости: горят склады оккупантов, горят ярко, много. Спасибо нашим партизанам за качественную работу, за противодействие коллаборантам, – отметил Ким. – Русские ничем поумнее не могли ответить, как опять обстрелять жилые кварталы и наши, и Харькова. Я молчу о селах, которые уничтожаются".

Глава ОВА напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ освободить юг:

"Что не может не радовать. И чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов боеприпасов и вражеских командных пунктов… Передавайте русским в окопах, что и к ним очередь дойдет, что они не отсидятся где-нибудь в чужом доме с ворованным холодильником. Найдет награда каждого героя".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский приказал военным деоккупировать юг Украины.

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