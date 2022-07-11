ВСУ наносят сокрушительные удары по складам боеприпасов захватчиков.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики перебрасывают технику на левый берег Днепра и готовятся к уличным боям, усиливая блокпосты в городе.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Сначала наши военные поражали склады оккупантов близко к линии столкновения, потом оккупанты разместили их ближе к Херсону. Но мы видим четкие попадания украинских вооруженных сил в расположение и склады российских оккупантов в Херсоне, Чернобаевке, Таврийске. Они начали перетаскивать их еще дальше – за Днепр, в Новую Каховку, Олешки. Но и там их крушат. Это логистически усложняет доставку боекомплектов и техники ближе к передовой и ослабляет их позиции", – отметил он.

Говоря о подготовке россиян к уличным боям, Хлань выразил надежду, что их удастся выбить без боя:

"Это меня беспокоит больше, последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских граждан. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в Херсоне.

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