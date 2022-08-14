Это не только военные, но и представители ФСБ и следователи из регионов РФ.

В оккупированном Херсоне до сих пор остается крупная группировка вражеских сил.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос ведущего о том, сколько российских враждебных сил все еще остается в Херсоне.

"На самом деле там очень большая группировка, то что известно. Там не только военные, потому что в самом Херсоне в большом количестве и Росгвардия, и в большом количестве работников ФСБ, и большое количество полиции. Если сначала они (оккупанты-УНИАН) завозили специалистов из "ЛДНР", то сейчас там присутствуют следователи из регионов РФ в большом количестве и они обитают в помещениях, квартирах и домах, которые наши люди были вынуждены оставить. В центре Херсона большое количество захваченных квартир, то есть их там еще достаточно", - акцентировал Соболевский.

Он отметил, что освобождение украинскими вооруженными силами Херсона, будет означать большое военное и политическое поражение для российских оккупантов.

"После того, как сам Херсон, а потом другие территории области будут освобождены, они не смогут это даже объяснить собственной (российской-УНИАН) аудитории, почему так произошло. Потому что оккупанты уже начали автомобильные номера раздавать с номером региона, паспорта (российские-УНИАН) нашим людям пытаются всунуть. Но после того, как они вынуждены будут уйти отсюда, то это уже будет их поражение. Крупное будет поражение и военное, и политическое для Российской Федерации", - акцентировал Соболевский.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета объяснил, почему по его мнению оккупанты продолжают подготовку к псевдореферендуму.

"Они столько уже столько сделали заявлений относительно Херсонщины и так называемого "референдума", что не имеют другого выхода кроме того, чтобы продолжать это шоу. Но они (окупать-УНИАН) понимают, что и времени у них нет на подготовку. И с населением, как бы они его не подкупали и не принуждали к тому, чтобы люди полюбили этот "русский мир", ничего не получается. Поэтому оккупанты продолжают подготовку (к псевдореферендуму-УНИАН), но понимают, что это шоу не будет очень массовым и будет очень низкого качества. Насколько нам известно, они уже готовятся, чтобы из Крыма завозить этих туристов и платить им деньги, чтобы они играли роль херсонцев, которые пришли на "референдум", - сказал Соболевский.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях, несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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