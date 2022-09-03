Женщина и 12-летний мальчик - в больнице.

На Одесщине при столкновении легковушки и грузовика погибли мужчина и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на 51 км трассы Одесса-Рени. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

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В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами различной степени тяжести. При этом, 32-летний водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины и назначения ряда экспертиз.

Сейчас движение транспорта из-за ДТП в сторону Рени затруднено.

Напомним, в Румынии перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие.

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