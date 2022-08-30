Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили вражеский беспилотник, который зашел со стороны Черного моря.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.

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"Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря. Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники из разного вооружения били по разным объектам, в частности, в Одесской области. Из-за противников было много разрушений, жертв и пострадавших.

ВСУ дают достойный отпор захватчикам. На нашей земле по состоянию на 30 августа ликвидировали 47 550 противников и, в частности, 847 вражеских беспилотников.

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