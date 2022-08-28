Также фигурант получил условно 5 года заключения.

Приморский районный суд Одессы обязал мужчину читать украинскую литературу за распространение антиукраинских постов. Об этом говорится в приговоре суда.

Установлено, что мужчина в марте распространил в сети Интернет публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины. Также он распространил в общедоступной социальной интернет-сети "Одноклассники" призывы к насильственному изменению границ территории Украины и тому подобное.

В судебном заседании он признал себя виновным в полном объеме, в содеянном раскаивается, после увиденного под Киевом (зверствах военных РФ) самостоятельно удалил публикации и помогал медикаментами для ВСУ.

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Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без конфискации имущества, но освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием сроком на 3 года.

В то же время на него возложены обязанности. В частности, прочитать произведения Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иваничука "Орда".

Напомним, в Одессе охранник роддома напал на мужа с ребенком через украинский язык.

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