В роддоме №7, на территории которого произошло нападение, сообщили, что охранник был уволен.

На лидера одесской рок-группы "Друже Музико", педагога Максима Трубникова совершили нападение на территории роддома №7 в Одессе из-за спора относительно украинского языка.

Об этом сообщил волонтер, аналитик StateWatch Роман Стеблевский на своей странице в Facebook, опубликовав рассказ друга пострадавшего.

23 августа у Максима Трубникова родилась дочь. Мужчина договорился с женой, чтобы она показала ребенка в окно, и на следующий день направился в роддом вместе со старшей дочерью Квитославой, которой три года.

Когда они уже были на территории роддома, произошел конфликт с местным охранником.

"Прошли через распахнутые ворота двора и направились в сторону того окна. Вдруг откуда-то выскочило "тело" какого-то охранника, который без каких-либо объяснений стал в грубой форме, при трехлетнем ребенке, кричать, чтобы Максим убирался вон за ворота. Собственно, как потом выяснилось, на воротах, которые были открыты настежь, через которые ездили автомобили, ходили другие люди, висела табличка о запрете входа. Однако услышав ответ с объяснениями на государственном, украинском языке, "тело" начало возмущаться и кричать, что мол, "панаехали", "не панимаю", "Адеса всегда разгаваривала на рускам". То есть, в День Независимости Украины, в украинской Одессе, какое-то сепарське "тело" начало поучать коренного одессита, как ему разговаривать на своей земле, в своей стране", – рассказал участник группы "Друже Музико" и военнослужащий Jim Hawckins, друг пострадавшего.

Более того, охранник набросился на мужчину в присутствии ребенка. Пострадавший обратился к правоохранителям.

"Это побудило Максима Валерьевича высказать свое мнение по этому поводу, на что "тело" вообще накалилось, и позволило себе распустить руки. Напоминаю, этот психопат напал на нашего побратима в присутствии малолетней дочери, без особых объяснений. Все зафиксировали камеры наблюдения, роддом №7. ... Сейчас заявление в полиции", – добавил военный.

В роддоме №7, на территории которого произошло нападение, сообщили, что охранник был уволен. В то же время причиной называют не драку.

"Сотрудник, который не придерживался на рабочем месте Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", уволен", – говорится в комментарии.

Как писал УНИАН, в июле украинцы установили рекорд по количеству сообщений о нарушении "языкового закона". А опросы свидетельствуют, что во время полномасштабной войны растет количество граждан, которые разговаривают на украинском дома.

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