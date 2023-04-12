Соотношение между украинской и российской авиацией было 1 к 6.

Наибольшие потери российская авиация понесла в начале полномасштабной войны против Украины, поскольку оккупанты поверили пропаганде относительно "легкой прогулки" в нашей стране. Об этом сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единыеновости".

"Российские самолеты, которые были сбиты в первые недели войны, это были одни из лучших самолетов. Это Су-34, Су-30, Су-35, а вертолетов сколько... Здесь довольно-таки мощные цифры. Российская авиация понесла потери именно сначала, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой для них", - сказал спикер.

По его словам, если брать всю авиационную группировку, то соотношение между украинской и российской авиацией было 1 к 6, не учитывая модернизацию самолетов.

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"Такое преимущество было россиян. А если вы добавите еще технологии, которые вложены в российские самолеты, то есть модернизация Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35... То здесь можно примерно 1 к 10 считать, если брать еще технические возможности", - отметил Игнат.

Самолеты для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали.

25 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США. 7 апреля Игнат сообщил, что украинские военные летчики могут учиться летать на F-16 менее чем за полгода.

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