Российские самолеты могут запускать управляемые авиабомбы в 50-ти и более километрах от украинской границы.

Вооруженные силы Украины нуждаются современной авиации, чтобы противодействовать управляемым авиабомбам, которые в последнее время Россия начала активно применять. Авиация поможет оттеснять российские самолеты как можно дальше от украинских границ.

"Сбивать нужно самолеты, а не бомбы. Мы понимаем, что усиление будет. Рано или поздно приедут комплексы большого радиуса действия. Это Patriot и SAMP/T. Да, их будет немного, и понятно, что этого будет недостаточно", - заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, именно поэтому сегодня Украина просит партнеров предоставить самолеты, которые смогут "доставать" вражеские истребители, сбрасывающие управляемые бомбы.

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"Возможно, это далекая перспектива на сегодняшний день, но другого выхода нет. Нам нужна авиация, которая может противодействовать российской авиации и оттеснять их как можно дальше от наших границ... Именно поэтому сегодня чрезвычайно большое внимание приковано к предоставлению Украине мощных западных авиационных платформ, многоцелевых самолетов, имеющих средства поражения, которые могут противостоять российской авиации", - сказал Игнат.

По его словам, российские самолеты могут запускать управляемые авиабомбы, не долетая до границы Украины 50 и более километров.

"Это новые вызовы в войне - все больше появляется вооружения, которое будет применяться... ФАБы у них есть в достаточном количестве. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена, цена вопроса. Потому что ракеты производить очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций? Миллионы долларов стоят ракеты. Бомба, крылья и GPS, возможно, тоже дорогостоящие, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – отметил Игнат.

Он добавил, что ВСУ также используют ФАБы (фугасные авиабомбы), но в Украине мало таких боеприпасов.

"Украина тоже использует, но, к сожалению, мало таких боеприпасов, их нужно больше. Необходимо наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Те бомбы, которые мы используем, - это гуманные бомбы, высокоточные бомбы, которые летят чрезвычайно точно, они меньшей мощности, но летят так, как надо, а не так, как это делают оккупанты этими своими "пятисотками" (ФАБ-500 - УНИАН), когда попадают по мирным городам, разрушают дома и тому подобное", – сказал Игнат.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта армия Российской Федерации использовала против Украины управляемые бомбы УПАБ-1500В. Их вес составляет 1,5 тыс. кг.

Ночью 24 марта российские истребители выпустили по территории Сумской области 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П.