Командующий Восточного управления войск вновь посетил Бахмут.

Россияне продолжают уничтожать Бахмут, пытаясь захватить город. Как заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, оккупанты перешли к новой тактике.

"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", - передает слова Сырского Military Media Center.

Генерал-полковник отметил, что из-за мощной обороны украинских военных россияне вынуждены были менять состав своей наступательной группы.

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"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - добавил Сырский.

Генерал-полковник уже в очередной раз посетил самые горячие участки на Бахмутском направлении вчера, 9 апреля. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок относительно хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. Сразу же на месте Сырский принял оперативные решения и поставил задачи.

Кроме этого командующий отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

Ситуация в Бахмуте: что еще известно из актуального

Офицер ВСУ рассказал, что трупы россиян на Бахмутском направлении лежат в несколько слоев. Оккупанты продолжают штурмовать "мясом".

Россияне взорвали мост на важной транспортной артерии украинцев в Бахмут. В ВСУ заверили, что силы обороны пытаются решить проблему логистики.

Генштаб утром 10 апреля сообщил о большой интенсивности атак россиян сразу на четырех направлениях, в том числе и Бахмутском. За минувшие сутки было отбито 58 атак захватчиков.

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