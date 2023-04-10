Россияне продолжают уничтожать Бахмут, пытаясь захватить город. Как заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, оккупанты перешли к новой тактике.
"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", - передает слова Сырского Military Media Center.
Генерал-полковник отметил, что из-за мощной обороны украинских военных россияне вынуждены были менять состав своей наступательной группы.
"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - добавил Сырский.
Генерал-полковник уже в очередной раз посетил самые горячие участки на Бахмутском направлении вчера, 9 апреля. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок относительно хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. Сразу же на месте Сырский принял оперативные решения и поставил задачи.
Кроме этого командующий отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.
Ситуация в Бахмуте: что еще известно из актуального
Офицер ВСУ рассказал, что трупы россиян на Бахмутском направлении лежат в несколько слоев. Оккупанты продолжают штурмовать "мясом".
Россияне взорвали мост на важной транспортной артерии украинцев в Бахмут. В ВСУ заверили, что силы обороны пытаются решить проблему логистики.
Генштаб утром 10 апреля сообщил о большой интенсивности атак россиян сразу на четырех направлениях, в том числе и Бахмутском. За минувшие сутки было отбито 58 атак захватчиков.