При этом в ВСУ добавили, что в РФ нет много подготовленного многотысячного резерва десантников, поэтому они доукомплектовывались мобилизованными.

Большие потери в Бахмуте среди наемников ЧВК "Вагнера" вынуждают российское командование бросать на захват города элитные подразделения своей армии, в частности десантников.

Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона. По его словам, россияне таким образом не усиливают свою группировку, - это является вынужденной мерой на фоне системных и огромных потерь.

"То, что там появились десантники, это не усиление, а то, что "Вагнер" получает очень большие потери. Поэтому противник вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярного войска - десантников и мотострелков, - для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении. Иначе не будет выходить проведение таких агрессивных динамичных военных действий на этом направлении", - сказал Череватый.

По его словам, эти подразделения десантников, которых отправляют в Бахмут, также несут потери. Череватый добавил, что в РФ нет много подготовленного несколькотысячного резерва десантников, поэтому они доукомплектовывались мобилизованными.

Представитель восточной группировки ВСУ рассказал, что россияне в Бахмуте теряют убитыми около сотни человек ежедневно, к ним добавляются раненые и тяжелораненые.

"Это очень тяжелые потери, которые пополнять очень трудно, особенно когда сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Следовательно, это самая агрессивная группировка, "Вагнера" именно, которая проявляла наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они ее потенциал теряют", - подчеркнул Череватый.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении российские войска все еще пытается захватить Бахмут, однако безуспешно. Между тем, украинский Бахмут держит оборону уже 252-й день.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, к участию в боях за Бахмут Донецкой области российские оккупанты привлекают самые профессиональные подразделения. В частности, участие в боях принимают в частности спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Она добавила, что в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий и несет большие потери.

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