Он вывез их в безопасность, рискуя своей жизнью.

Военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелами спас более 500 бойцов на Донбассе.

Об этом рассказывают в Министерстве внутренних дел Украины.

Сергей родом из Кропивницкого. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Мужчина вывез в безопасную зону сотни раненых собратьев из Национальной гвардии и других воинских подразделений.

"Вот смотри, в мирной жизни профессия водителя у нас считается заурядной, обычной. А на войне нет второстепенной работы. Каждый – повар, медик, водитель – единица стратегическая. Во время военных действий важность каждого увеличивается во сто крат. Там каждый герой. Но никто, веришь, никто себя таковым не считает. Просто самоотверженно делают свое дело", - рассказал он.

Отмечается, что он вступил в ряды Нацгвардии еще в 1999 году. У Сергея за спиной тысячи километров дорог во время выполнения служебно-боевых задач. В 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2018 годах нес службу в районе проведения АТО/ООС.

Ранее сообщалось, что под Киевом 15-летний мальчик с помощью дрона помогал Вооруженным силам Украины уничтожать колонны российских оккупантов.

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