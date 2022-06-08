Подросток едва ли не спас Киев от наступления огромной колонны россиян.

Под Киевом 15-летний мальчик с помощью дрона помог ВСУ уничтожать колонны оккупантов. В конце февраля ребенок едва ли не спас столицу от наступления, теперь он стал мировой звездой.

О героическом поступке 15-летнего Андрея Покрасы сообщает Global News.

В конце февраля, когда РФ уже начала полномасштабное вторжение в Украину, колонны рашистов двигались в сторону Киева по Житомирской трассе. Благодаря 15-летнему подростку, который помог ВСУ и установил точные координаты рашистов, наступления на столицу не произошло.

Героический поступок ребенка подтвердили его родители. Также заслуги мальчика прокомментировали глава Украинской федерации владельцев дронов и командир подразделения беспилотной разведки Вооруженных Сил.

"Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе. Он настоящий герой, герой Украины", - рассказал Юрий Касьянов, командир подразделения беспилотной разведки ВСУ.

К мальчику обратились военные, они попросили его использовать свой дрон и попытаться получить GPS-координаты российской колонны. Ребенок согласился.

Мальчик признается, что ему было очень страшно наблюдать за оккупантами при помощи дрона. Однако подросток не хотел, чтобы рашисты захватили Киев. Поэтому он помог ВСУ.

"Они предоставили нам информацию, где примерно может быть российская колонна. Нашей целью было найти точные координаты и передать координаты солдатам. Это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской дороге, и нам удалось ее найти, потому что один из грузовиков долго не выключал фары", - вспоминает о своем подвиге Покраса.

Полученные данные о колонне оккупантов папа мальчика передал военным. В результате, оккупанты были уничтожены возле Березовки, примерно в 40 км к западу от Киева.

О том, как Покраса обнаружил российскую колонну, которая пересекла границу из Беларуси и находилась на трассе между Житомиром и Киевом, рассказал и Тарас Трояк. Мужчина - бывший продавец дронов, сейчас он возглавляет Федерацию владельцев дронов Украины.

"Этот пацан прислал GPS-координаты, и россияне после этого были ликвидированы", - оценил поступок мальчика Трояк.

15-летний Покраса, который едва ли не спас Киев от вторжения оккупантов, увлекся дронами, борясь со своим страхом. Мальчик боялся высоты и решил посмотреть видео, на которых беспилотники снимают города с высоты птичьего полета. Это увлекло подростка и он вместе со своим отцом накопил на мини-дрон. Покраса и его папа продавали и покупали криптовалюту, заработанные деньги они потратили на увлечение подростка.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение, подросток сначала остался дома со своей семьей. Но через несколько дней оказалось что он был единственным человеком в регионе с работающим дроном. Мальчик согласился помочь военным, но соседи были против того, чтобы тот запускал дрон возле их дворов. Люди боялись, что из-за этого их дома станут мишенью для оккупантов.

Тогда папа и сын решили выйти в поле и следить за передвижением оккупантов ночью. К счастью, подростку удалось заметить колонну рашистов, она была в двух километрах от ребенка. Затем военные дали Покрасе более "серьезный" дрон с большей дальностью действия. Подросток продолжал помогать ВСУ и следил за передвижением техники россиян.

Сейчас мальчик находится в Польше. Он не считает армию РФ "самой сильной" и рад, что помог военным защищать Украину от оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине мужчина угнал "УРАЛ" оккупантов и передал его ВСУ.

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