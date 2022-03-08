Противник хочет создать телекартинку, отметил советник министра внутренних дел.

Российская сторона хочет организовать так называемые гуманитарные коридоры в Россию и Беларусь, чтобы взять украинцев в плен.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

"Вчера россияне снова заявили, что они сегодня планируют предоставить гуманитарные коридоры. Хотел бы верить в то, что это удастся, но, к сожалению, складывается такое впечатление, что РФ дала указания своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров по всей территории Украины", - сказал Денисенко. По его словам, такие гуманитарные коридоры нужны для эвакуации гражданских людей с оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя, Харькова, Изюма, Тростянца, Бучи, Гостомеля.

Денисенко отмечает, что россияне хотят, чтобы украинцы просились в их гуманитарные коридоры. "Россияне планируют сделать гуманитарный коридор в Российскую Федерацию и в Беларусь. Предлагают нам - давайте мы вас вывезем, и вы станете нашими пленниками и жертвами телекартинки, где вы должны рассказывать, как вам тяжело под украинской властью и как хорошо тут, в РФ", - отметил он. По его словам, вся логика действий РФ последних дней показывает, что "ради телевизионной картинки и ради того, чтобы попытаться унизить украинцев лично, Путин (президент России Владимир Путин - Ред.) в Кремле не будет делать никаких гуманитарных коридоров".

Денисенко рассказал, что на оккупированных территориях во всех дворах домов стоит российская техника.

"То есть они стоят так, чтобы мы не имели возможности их выбить из этих территорий, потому что они понимают, что мы не будем стрелять по гражданским объектам, по людям. Они прикрываются людьми, как живым щитом", - подчеркнул Денисенко.

Ранее стало известно, что РФ предложила в Украине открыть гуманитарные границы к российской и белорусской территориям.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что такое предложение является абсурдным, циничным и неприемлемым.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Украину также атаковали с территории Беларуси. Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, не раз были атакованы Киев, Харьков, Мариуполь и Волноваха.

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