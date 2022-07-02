Первая причина - сеять панику и недоверие на территории Украины.

Одной из причин ракетного террора со стороны России является сеяние паники среди украинцев.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Первая причина - сеять панику и недоверие на территории Украины. Параллельно с этим российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то не разрушились бы наши города. То есть зачем обороняться и умирать - так нас не могут "защитить". Денисенко отметил, что все российские Telegram-каналы с этого месяца активно начали продуцировать именно такой нарратив, и он становится одним из 5-6 главных.

Вторая причина - это давление Запад. Россия пытается показать Западу: либо вы садитесь с нами за стол переговоров, либо нам плевать на все. Речь идет о поднятии ставок.

Третья причина - российская элита, которых Путин "измазывает в кровь" этими ракетными обстрелами. Он говорит, что у вас есть два варианта: либо вы со мной, либо вас нет на свете.

Как известно, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: