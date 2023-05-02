Эксперты отмечают, что россияне пытаются снизить градус беспокойства на фоне контрнаступления ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации активно рассказывает о результатах ракетных ударов по Украине. Такая повестка дня должна снизить уровень беспокойства в РФ из-за контрнаступления украинской армии.

Аналитики Института изучения войны сравнили сообщения об ударе в ночь на 1 мая. Так, в Генштабе ВСУ сообщили о взлете девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 и двух Ту-160 в Мурманской области и вблизи Каспийского моря. Они выпустили 18 крылатых ракет Х-101/555, из которых 15 сбила система ПВО.

В свою очередь минобороны РФ заявило, что ударили по украинским военно-промышленным объектам и успешно сорвали производство. При этом российские военкоры утверждали, что якобы ракеты уничтожили украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде.

Видео дня

В свою очередь аналитики указали, что согласно геолокационным кадрам из Павлограда, одна из российских ракет попала в Павлоградский химический завод, в результате чего произошел мощный взрыв.

"Недавно Минобороны России изменило свою риторику и широко информирует о своих ударных кампаниях, вероятно, пытаясь показать проактивный подход на фоне растущего беспокойства в российском информационном пространстве относительно украинского контрнаступления", - подытожили эксперты ISW.

Ракетный удар России в ночь на 1 мая - основные новости

В ночь на 1 мая армия РФ ударила по Украине 18 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, 15 из которых сбила система ПВО. В результате атаки была повреждена инфраструктура Днепропетровской и Херсонской областей.

Кроме того, российские ракеты попали в предприятие в Житомирской области, а в Павлограде повреждены десятки домов и известно о более чем 30 пострадавших, в том числе детей.

В свою очередь в миниобороны РФ с цинизмом прокомментировали массированный удар по Украине в ночь на 1 мая. Там заявили, что цель удара достигнута.

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