Среди уничтоженного 64 БпЛА Shahed-131/136 и другие, кроме того сбиты 7 БпЛА неопределенного типа.

В течение февраля противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 228 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк. В частности, по его словам, было уничтожено 64 БпЛА Shahed-131/136, 27 БпЛА Zala, три БпЛА Supercam, 116 БпЛА "Ланцет", 14 БпЛА "Орлан-10" и семь БпЛА неопределенного типа.

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Павлюк.

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Потери РФ в Украине

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тыс. 450 уничтоженных оккупантов, а также 3 тыс. 854 единицы вооружения и военной техники противника. Так, уничтожено 288 вражеских танков, 809 боевых бронированных машин, 878 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 28 установок ПВО, два корабля, 939 единиц автотехники, 149 единиц спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбит один вертолет, 13 самолетов, а также 658 БпЛА и 65 вражеских ракет.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об успешной работе украинских защитников по уничтожению российских самолетов Су-34/35.

"К сожалению, россияне мясные штурмы не прекращают, и как командующий Воздушных сил говорил, и мясные авиационные атаки, то есть, не могут понять, что здесь их не ждут, что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, так как есть у нас средства, которые могут их доставать. Да, этих средств мало, которые могут бить на дальние расстояния, но они есть и на севере, и на юге, и на востоке нашей страны", - сказал Игнат.

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