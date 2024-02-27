Известно, что огонь охватил площадь примерно 4500 квадратных метров.

Вечером 23 февраля был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Появились спутниковые снимки с места его падения.

Снимки опубликовала российская служба Радио Свобода. На них зафиксирован хутор Трудовая Армения Краснодарского края РФ – именно там упал российский А-50.

На кадрах видны следы пожара. Известно, что огонь охватил площадь примерно 4500 квадратных метров.

Отмечается, что Украина заявляла о сбитии самолета. Зато в Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Примечательно, что некоторые российские телеграм-каналы распространяли информацию о том, что причиной падения самолета был "дружественный огонь", как и в случае со сбитием другого А-50 несколькими неделями ранее.

В то же время Британская разведка считает, что уничтожение очередного российского А-50 "ставит под сомнение" эффективность авиации РФ.

Сбитие самолета А-50: основное

Вечером 23 февраля был сбит российский самолет А-50. В тот момент он находился над Азовским морем. Борт упал на территории России. Известно, что в самолете находились 10 россиян – весь экипаж (пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант) был ликвидирован.

25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у России осталось всего 6 таких самолетов.

"Еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать", – сказал он

Примечательно, что это не первый уничтоженный над Азовским морем А-50. В январе 2024 года был сбит еще один такой борт. Тогда также сообщалось о подбитии самолета Ил-22.

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