По словам мэра Мелитополя, после вчерашнего взрыва на вражеском складе боеприпасов военные госпитали оккупантов заполнены.

В городскую больницу в Мелитополе свозят большое количество раненых российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, много оккупантов с ранениями свозят в больницы после вчерашнего взрыва на вражеском складе боеприпасов в селе Михайловка.

"Последние несколько часов в больницу Мелитополя привозят просто пачками раненых рашистов, что говорит о том, что их военные госпитали заполнены. Сегодня они уже заполняют нашу больницу сверх лимита. Мы понимаем, откуда их везут, но об этом впоследствии сообщит наш Генштаб", - сказал Федоров.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.

Между тем мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что среди пророссийских коллаборантов учащаются панические настроения, а потому Москва перевела их на ночевку в Крым. Ранее гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что весной армия РФ будет "освобождать" всю Запорожскую область

Сегодня, 19 января утром Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага.

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