Мэр Мелитополя заметил, что коллаборанты беспокоятся о личной охране, а это уже признак паники.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что среди пророссийских коллаборантов учащаются панические настроения, а потому Москва перевела их на ночевку в Крым.

"Продолжается уничтожение противника. Происходит это как на территории временно оккупированного Мелитополя, так и по всей линии фронта. Также это происходит в Пологах и Токмаке. Именно поэтому у рашистов возникают новые задачи из Москвы. Прежде всего поступила команда из Москвы, чтобы гауляйтеры и все остальные коллаборанты перестали ночевать в Мелитополе. Теперь их основная база для ночлега находится на территории оккупированного Крыма", - рассказал Федоров для телеканала "Эспрессо".

Мэр Мелитополя заметил, что коллаборанты беспокоятся о личной охране. Это признак паники, по мнению городского головы.

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"Второе задание, которое получили коллаборанты из России - инвентаризировать все бомбоубежища и все возможные укрытия. Поэтому они действительно к чему-то готовятся. В них действиях наблюдается паника. Также они усилили личную охрану для всех гауляйтеров", - добавил Федоров.

Ранее гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что весной армия РФ будет "освобождать" всю Запорожскую область.

Ситуация в Мелитополе

Напомним, что рашисты превратили Мелитополь в военную базу и хаб для "двухсотых".

В Мелитополе регулярно случаются "прилеты" по складам оккупантов.

Также в Мелитополе российские захватчики усилили репрессии и начали депортацию местного населения.