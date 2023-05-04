Возле оккупированного Мелитополя за последние несколько дней увеличилось количество блок-постов.

В Мелитополе российские оккупанты ходят по квартирам местных жителей и угрожают им депортацией за отсутствие российского "аусвайса".

"За последние несколько дней почти в полтора раза увеличилось количество блок-постов между Мелитополем и окружающими селами", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

При этом добавил, что если раньше просто документы проверяли на этих блок-постах, то сейчас могут проводить обыск вещей, осмотр телефонов, спрашивают о наличии российского паспорта.

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Федоров рассказал, что на сегодня невозможно передвигаться между населенными пунктами временно оккупированной Запорожской области без специализированных пропусков, а их выдают только тем у кого есть вражеские паспорта. По его словам, вооруженные российские оккупанты начали поквартирный обход с проверкой наличия российских вражеских паспортов. Отмечает, что в случае когда у людей нет "вражеского аусвайса" предупреждают о повторном визите и угрожают депортацией.

Федоров подчеркнул, что усиливается террор и прессинг на временно оккупированной территории, пока враг не собирается покидать оккупированные территории.

Ситуация в Мелитополе

Город Мелитополь Запорожской области оккупирован российскими войсками с весны 2022 года.

Сейчас там активно действуют силы сопротивления. Периодически появляются сообщения о взрывы коллаборантов, вражеской техники.

В городе продолжается принудительная паспортизация, а те кто не получил российский паспорт, имеют ряд ограничений.

В то же время около 700 человек в Мелитополе и районе согласились сотрудничать с российскими оккупантами.

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