Иван Федоров отметил, что правоохранители открыли уголовные производства в отношении коллаборантов.

Около 700 человек в Мелитополе и районе согласились сотрудничать с российскими оккупантами. Эти люди помогали организовывать фейковый референдум или работают в оккупационных "органах" и учреждениях.

"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее", - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, факты коллаборации этих 700 человек доказаны, открыты уголовные производства и будут вручать подозрения. При этом чиновник отметил, что среди представителей власти насчитали не больше 10 коллаборантов.

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Ситуация в Мелитополе - что известно

В городе в последнее время участились взрывы. Так, 3 апреля в Мелитополе взорвался автомобиль коллаборанта Максима Зубарева. При этом партизана движения "Атеш" предположили, что машину могли подорвать его же прихвостни.

Кроме того, звучали взрывы в Мелитополе и 5 апреля. По словам Федорова, "бавовна" зафиксирована в северо-западных районах, где расположены военный аэродром и локомотивное депо.

В ночь на 6 апреля во временно оккупированном городе снова было не спокойно. Мэр Мелитополя отметил, что зафиксировали сразу несколько мощных взрывов.

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