СМИ предполагают, что "бавовна" пришла к еще одному местному коллаборанту.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области около 6:45 2 мая прозвучал одиночный взрыв, пишет местное издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что "по характеру звука похоже на подрыв очередного коллаборанта".

"По улице Интеркультурной промчалась полиция с мигалками и сиренами. По городу также мчатся скорые", - говорится в сообщении.

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СМИ устанавливают, кто из предателей "отправился к Кобзону" на этот раз.

Взрывы в Мелитополе - главное

В Мелитополе Запорожской области, который был оккупирован войсками РФ еще весной 2022 года, постоянно раздаются взрывы в местах скопления захватчиков и коллаборантов. У последних в связи с этим началась настоящая паника.

Но иногда оккупанты делают работу вместо партизанов. 20 апреля россияне потеряли еще одну "птичку" в оккупированной Кирилловке. Вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация пока одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекают на гибель всего экипажа.

Количество взрывов в логовах захватчиков заметно стало больше летом 2022 года. 10 февраля ракеты попали по оккупантам в районе Токмака. Кроме того, зафиксированы новые удары по аэродрому, а 5 марта под огонь попали еще две базы рашистов.

Мелитополь является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага.

В ответ русские строят оборонные рубежи в городе и вокруг него: возводят фортификационные сооружения. В то же время террористы борются с движением сопротивления.

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