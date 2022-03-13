В Мелитополе оккупанты ввели комендантский час с 6 вечера до 6 утра и запретили проведение акций и митингов. Говорят, якобы в целях безопасности. Об ограничениях местных жителей проинформировали через громкоговоритель. Военные машины с маркировкой российских оккупантов "Z" ездили по центру города.
Видео публикует Telegram-канал "Новинач".
"Военно-гражданская администрация Мелитополя в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18:00 до 6:00 вводится коммендантский час", - говорят с громкоговорителя оккупанты.
На видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как местные жители, недовольны услышанным, посылают оккупантов в известном направлении русского военного корабля.
Как сообщал УНИАН, 11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. До сих пор его местопребывание неизвестно.
В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.
12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.
Позже сотни жителей Мелитополя вышли на площадь прогонять оккупантов из города - требовали вернуть мэра.