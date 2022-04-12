Чтобы построить такой объем жилья, необходимо не менее 2,3 млрд долларов.

В Мариуполе полностью разрушено 40% многоэтажек, в которых проживали 84 тыс. жителей города.

Об этом сообщила Мариупольский городской совет в Telegram.

"Дома 84 тысяч мариупольцев полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн квадратных метров. Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мариупольский горсовет продолжает фиксировать разрушения и проводить оценку ущерба. По предварительным подсчетам, общая потребность на восстановление инфраструктуры города выросла до 12,5 млрд долларов.

"Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин - это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с Россией. Они заплатят за все", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщал УНИАН, в окруженном Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек. Глава ОВА отметил, что ситуация в городе тяжелая и добавил, что подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

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