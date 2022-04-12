Ситуация в городе тяжелая, поэтому подсчет жертв усложняется.

В окруженном Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии CNN.

"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что ситуация в городе тяжелая и добавил, что подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

Он также прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - сказал Кириленко.

Химическая атака на Мариуполь: что известно

Вечером в понедельник бойцы полка "Азов", которые защищают от оккупантов Мариуполь, заявили о химической атаке россиян.

Оккупанты, по словам защитников, сбросили на город из БПЛА отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Три человека имеют четко выраженные симптомы отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий, сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий.

Официального подтверждения от командования ВСУ пока не поступало. Сбору анализов пострадавших препятствуют непрерывные боевые действия в Мариуполе.

Этому предшествовало заявление представителя "ДНР" Басурина о необходимости применения "химических войск" против ВСУ на "Азовстали".

Британия и США проверяют полученную информацию, после чего будут принимать меры.

Вас также могут заинтересовать новости: