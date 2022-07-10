Люди набирают воду прямо в точках подземных фонтанов.

В Мариуполе российские оккупанты снова без успеха попытались восстановить водоснабжение.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть, что вода течет прямо по улицам города.

"Мариуполь. Прямо сейчас. Очередная попытка восстановления водоснабжения на Левобережье. Ожидаемо - новая река в месте порыва", - написал Андрющенко.

По его словам, жители оккупированного города воспользовались случаем и начали набирать воду прямо в точках подземных фонтанов.

Советник городского головы отметил, что в домах Левобережного района и большой части других районов воды все еще нет.

Как сообщал УНИАН, ранее Петр Андрющенко назвал отсутствие водоснабжения в Мариуполе проблемой номер один. По его данным, доступ к водоснабжению имеют лишь 5% местных жителей.

Также он заявлял, что централизованное отопление в Мариуполе не смогут восстановить из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа. Жителей оккупированного Мариуполя ждет худшая зима за все времена существования города, отметил Андрющенко.

Вас также могут заинтересовать новости: