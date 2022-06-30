Подключения газоснабжения даже в частные дома не будет.

Централизованное отопление в Мариуполе восстановлено не будет.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Централизованное отопление в Мариуполе восстановлено не будет. Из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа. Подключения газоснабжения даже в частные дома не будет. За исключением части Левобережного района, приближенного к с. Виноградное, и части Приморского района, приближенного к порту, если удастся подключиться к газотранспортным системам Мариупольского района (большой вопрос). Централизованной поставки дров или угля не будет", - отметил он.

По словам Андрющенко, мариупольцам готовят помещения школ и детских садов (актовые и спортивные залы).

"Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи не на улице обустраивать не планируют. Мариупольцев ждет худшая зима за все времена существования города. Оккупантам люди не нужны, отношение к украинцам как к скоту во всем", - заявил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Руководители комитетов самоорганизации населения получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле.